OSMANİYE SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:32
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MERKEZ

Toplam Sandık : 492
Toplam Seçmen : 164.166
Açılan Sandık : 182
Açılan Sandık Oranı : % 36,99
Kullanılan Oy : 41.681
Geçerli Oy : 39.972
Katılım Oranı : % 68,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM ÇENET% 39,815.909
İYİ PARTİALPASLAN KOCA% 24,819.918
CHPSERKAN KARAYİĞİT% 23,229.281
DİĞER% 4,881.950
DEM PARTİZİVER GÜMÜŞ% 2,611.045
ZAFER PARTİSİAHMET ATAKAN ERTUĞ% 1,45579
DPHAYDAR AKTÜRK% 1,41562
HÜDA PARİSMAİL KUTLU% 0,56224
SAADETAHMET KILIÇ% 0,51204
BAĞIMSIZHÜSEYİN KÖSE% 0,1872
DEVA PARTİSİYUNUS BAYAZİT% 0,1353
BTPALPARSLAN KAYA% 0,1249
VATAN PARTİSİMEHMET NURİ BÖRÜBAN% 0,0727
MEMLEKETBEKİR LEVENT ERSOYLU% 0,0520
MİLLETHALİL İBRAHİM BOZOĞLAN% 0,0520
DSPARİF YİĞİT% 0,0416
ANAPAKİF DÖNDÜ% 0,0312
HAK-PARDERSİM DENİZ CEVHEROĞLU% 0,029
HKPMEHMET ALİ AYGÜN% 0,028
YTPEDA BENGÜ OBUT% 0,027
TKPMURAT KÖKEN% 0,014
TKHAHMET ÖZGÜR KESKİN% 0,013
BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 83,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEYNEL METE KADIOĞLU% 51,922.503
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 43,682.106
DİĞER% 1,8388
YENİDEN REFAHEROL AKTAŞ% 1,4771
CHPEMRAH YILMAZ% 0,6230
MİLLETMUSTAFA SOYLU% 0,2311
İYİ PARTİBEKİR AKTAŞ% 0,136
SAADETMEHMET ALİ NERGİS% 0,063
ZAFER PARTİSİSAADET ORKUN KARA% 0,042
BTPRABİA KOCA% 0,021
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 59,84
Katılım Oranı : % 80,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İBA% 30,365.719
CHPSÜLEYMAN ALGAN% 28,335.337
İYİ PARTİÖKKEŞ NAMLI% 26,444.981
MHPMEHMET FATİH MART% 10,391.957
DİĞER% 3,65688
YENİDEN REFAHABDULLAH YILDIRIM% 0,62116
SAADETABDULLATİF ÇELEBİ% 0,1427
HKPKENAN ÇETİNDAĞ% 0,048
YTPMUSTAFA YÜCEL% 0,023
MİLLETİBRAHİM BAYAZITOĞLU% 0,012
BTPUĞUR ŞANAL% 01
HÜDA PARABDULKADİR ALAKUŞ% 01
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 7,04
Katılım Oranı : % 73,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA MERT OLCAR% 47,821.704
AK PARTİMUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN% 23,32831
MHPÖMER TARHAN% 18,36654
İYİ PARTİİRFAN KEDEROĞLU% 2,89103
DİĞER% 2,4487
YENİDEN REFAHMAHMUT BOZDOĞAN% 2,1376
BAĞIMSIZRAMAZAN BÜLBÜL% 1,0136
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT AKBIYIK% 0,5921
BÜYÜK BİRLİKSELÇUK SAVRAN% 0,518
BTPBARAN BİRKAÇ% 0,259
GELECEK PARTİSİHALİL İBRAHİM ÇUHADAR% 0,27
DPİBRAHİM SAVRUN% 0,27
SAADETALİ ŞAHİN% 0,145
HÜDA PARSEDAT AKAGÜNDÜZ% 0,062
MİLLETSERKAN SEKNİ% 0,062
DSPMEHMET KURT% 0,031
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

Kaynak: AA

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