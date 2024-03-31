OSMANİYE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|492
|Toplam Seçmen
|:
|164.166
|Açılan Sandık
|:
|182
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,99
|Kullanılan Oy
|:
|41.681
|Geçerli Oy
|:
|39.972
|Katılım Oranı
|:
|% 68,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM ÇENET
|% 39,8
|15.909
|İYİ PARTİ
|ALPASLAN KOCA
|% 24,81
|9.918
|CHP
|SERKAN KARAYİĞİT
|% 23,22
|9.281
|DİĞER
|% 4,88
|1.950
|DEM PARTİ
|ZİVER GÜMÜŞ
|% 2,61
|1.045
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|% 1,45
|579
|DP
|HAYDAR AKTÜRK
|% 1,41
|562
|HÜDA PAR
|İSMAİL KUTLU
|% 0,56
|224
|SAADET
|AHMET KILIÇ
|% 0,51
|204
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KÖSE
|% 0,18
|72
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS BAYAZİT
|% 0,13
|53
|BTP
|ALPARSLAN KAYA
|% 0,12
|49
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET NURİ BÖRÜBAN
|% 0,07
|27
|MEMLEKET
|BEKİR LEVENT ERSOYLU
|% 0,05
|20
|MİLLET
|HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
|% 0,05
|20
|DSP
|ARİF YİĞİT
|% 0,04
|16
|ANAP
|AKİF DÖNDÜ
|% 0,03
|12
|HAK-PAR
|DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
|% 0,02
|9
|HKP
|MEHMET ALİ AYGÜN
|% 0,02
|8
|YTP
|EDA BENGÜ OBUT
|% 0,02
|7
|TKP
|MURAT KÖKEN
|% 0,01
|4
|TKH
|AHMET ÖZGÜR KESKİN
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 83,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEYNEL METE KADIOĞLU
|% 51,92
|2.503
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 43,68
|2.106
|DİĞER
|% 1,83
|88
|YENİDEN REFAH
|EROL AKTAŞ
|% 1,47
|71
|CHP
|EMRAH YILMAZ
|% 0,62
|30
|MİLLET
|MUSTAFA SOYLU
|% 0,23
|11
|İYİ PARTİ
|BEKİR AKTAŞ
|% 0,13
|6
|SAADET
|MEHMET ALİ NERGİS
|% 0,06
|3
|ZAFER PARTİSİ
|SAADET ORKUN KARA
|% 0,04
|2
|BTP
|RABİA KOCA
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 59,84
|Katılım Oranı
|:
|% 80,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İBA
|% 30,36
|5.719
|CHP
|SÜLEYMAN ALGAN
|% 28,33
|5.337
|İYİ PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 26,44
|4.981
|MHP
|MEHMET FATİH MART
|% 10,39
|1.957
|DİĞER
|% 3,65
|688
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 0,62
|116
|SAADET
|ABDULLATİF ÇELEBİ
|% 0,14
|27
|HKP
|KENAN ÇETİNDAĞ
|% 0,04
|8
|YTP
|MUSTAFA YÜCEL
|% 0,02
|3
|MİLLET
|İBRAHİM BAYAZITOĞLU
|% 0,01
|2
|BTP
|UĞUR ŞANAL
|% 0
|1
|HÜDA PAR
|ABDULKADİR ALAKUŞ
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KADİRLİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,04
|Katılım Oranı
|:
|% 73,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA MERT OLCAR
|% 47,82
|1.704
|AK PARTİ
|MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN
|% 23,32
|831
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 18,36
|654
|İYİ PARTİ
|İRFAN KEDEROĞLU
|% 2,89
|103
|DİĞER
|% 2,44
|87
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT BOZDOĞAN
|% 2,13
|76
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN BÜLBÜL
|% 1,01
|36
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT AKBIYIK
|% 0,59
|21
|BÜYÜK BİRLİK
|SELÇUK SAVRAN
|% 0,5
|18
|BTP
|BARAN BİRKAÇ
|% 0,25
|9
|GELECEK PARTİSİ
|HALİL İBRAHİM ÇUHADAR
|% 0,2
|7
|DP
|İBRAHİM SAVRUN
|% 0,2
|7
|SAADET
|ALİ ŞAHİN
|% 0,14
|5
|HÜDA PAR
|SEDAT AKAGÜNDÜZ
|% 0,06
|2
|MİLLET
|SERKAN SEKNİ
|% 0,06
|2
|DSP
|MEHMET KURT
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
TOPRAKKALE
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
Son Dakika › Güncel › OSMANİYE SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 34,53'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve şu ana kadar açılan sandıkların yüzde 25,33'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.
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