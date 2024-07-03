Osmaniye Valisi, yeni asfalt plenti tesisini inceledi - Son Dakika
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Osmaniye Valisi, yeni asfalt plenti tesisini inceledi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Özel İdaresi tarafından yapılan günlük 1600 ton üretim kapasiteli asfalt plenti tesisini ziyaret etti. Vali Yılmaz, tesisin birkaç gün içinde üretime başlayacağını belirtirken, bu merkezin hem sathi kaplama hem de sıcak asfalt üretimi yapabileceğini vurguladı. Yatırımın önemine değinen Vali Yılmaz, önümüzdeki süreçte Osmaniye'nin köy yollarının en kaliteli asfaltlarla kaplanacağını söyledi.

03.07.2024 13:05
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Özel İdaresince yaptırılan günlük 1600 ton üretim kapasiteli asfalt plenti tesisinde incelemede bulundu.

Vali Yılmaz, beraberinde Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hamit Coşkun ile asfalt plenti tesisini ziyaret etti.

Yetkililerden tesis hakkında bilgi alan Yılmaz, açıklamasında, yapımı tamamlanan tesisinin birkaç gün içinde üretime başlayacağını belirtti.

Tesis sayesinde hem sathi kaplama hem de sıcak asfalt üretimi yapılabileceğini anlatan Yılmaz, "Günde 1600 tona çıkabilecek kapasitede, son teknoloji ve en kaliteli asfaltları üretebileceğimiz bir merkezi kurduk. Olağanüstü bir yatırım oldu. Önümüzdeki süreçte Osmaniye'mizin bütün köy yollarını Allah'ın izniyle sıcak asfalta kavuşturmuş olacağız. En kaliteli asfaltları yapmaya başlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi, yeni asfalt plenti tesisini inceledi - Son Dakika

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