Otingo Vadisi Doğa Severleri Bekliyor

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Artvin'de Otingo Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Balcı köyü sınırları içinde bulunan Otingo Vadisi muhteşem manzaraları, bozulmamış doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yaklaşık 40 kilometrelik vadi, doğanın tüm cömertliğini sergilediği yemyeşil ormanlar, dağlar ve su kaynaklarıyla çevrili. Otingo Vadisi, uzun yıllar boyunca orman istihsali ile bölge ekonomisine katkı sağlarken, sahip olduğu bal ormanı ile de bölge halkı için önemli gelir kapısı olan arıcılığın merkezi konumunda.

Zengin flora ve endemik bitki örtüsünden beslenen arıların ürettiği, dünya çapında üne sahip olan bal üretimleri her yıl artarak devam ediyor.

Her mevsim ayrı bir güzellik sunan Otingo Vadisi, özellikle bahar ve sonbahar aylarında ziyaretçilerine unutulmaz manzaralar sunuyor. Bu doğal güzellik, ziyaretçilerine adeta bir görsel şölen sunarken, doğanın huzur veren sessizliğinde keyifli yürüyüşler yapma imkanı da tanıyor.

Yöredeki turizm konaklama işletmecileri doğaseverleri Otingo Vadisi'ni görmeye çağırıyor.

İşletme sahiplerinden Yaşar Turan, tüm doğa severleri Otingo Vadisine davet ederek "Doğayı gerçekten seven insanları buraya bekliyoruz. Buranın insanlarını tanısınlar, burayı doya doya yaşasınlar. Buralara turist olarak gelinmesini istiyoruz. Kırsal ve eko turizmin önemli uğrak noktalarından biri olmak istiyoruz" dedi.