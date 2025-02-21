Otobüs Devrildi: 37 Yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.
Gültekin Yolcu'nun (62) kullandığı ve Ağrı'dan Erzurum istikametine giden 34 KKC 356 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Horasan ilçesi yakınlarındaki Velibaba mevkisinde bariyere çarptı.
Yoldan çıkıp araziye devrilen otobüsün sürücüsü ile 36 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.
Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede, kar ve buzlanmanın etkili olduğu öğrenildi.
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