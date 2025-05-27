Gümüşhane'de otomobilin tekerleğine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde park halindeki otomobilin lastik kısmında yılan gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak bir fileye koydu.
Ekipler, daha sonra yılanı kırsal kesimde doğaya bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Otomobil Tekerleğindeki Yılan Kurtarıldı - Son Dakika
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