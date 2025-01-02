Otomobil ve Ticari Araç Çarpıştı: Yaralı Var

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Nuri T. (71) yönetimdeki 78 AH 832 plakalı otomobil, Karabük Kastamonu kara yolu Çıraklar köyü yakınlarında Uğur B. (47) idaresindeki 74 AL 357 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Nuri T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Nuri T. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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