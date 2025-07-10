OTOMOBİLLE EZEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'un İlkadım ilçesinde 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada, otomobili ile Mehmet Kalay'ın üzerinden 2 kez geçerek ölümüne neden olan Uğur Yılmaz sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. M.Y. ve A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Son Dakika › Güncel › Otomobille Ezen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?