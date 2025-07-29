Ouattara, 2025 Seçimlerinde Aday Olacağını Açıkladı

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, ekim ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Ouattara, X hesabından paylaştığı video mesajında "Uzun süre düşündükten sonra 25 Ekim 2025'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya karar verdiğimi sizlerle paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Fildişi Sahili'nin benzeri görülmemiş güvenlik ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken 83 yaşındaki Ouattara, bu sorunlarla ancak deneyimli bir yönetimin baş edebileceğini belirtti.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı, anayasanın 4'üncü kez adaylığına izin verdiğinin altını çizerek, kendini gayet sağlıklı ve formda hissettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde öne çıkan muhalif isimlerin adaylık başvurularının çeşitli gerekçelerle reddedilmesi, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın rakiplerini yargı yoluyla saf dışı bırakmaya çalıştığı yönünde eleştirilere neden olmuştu.

Ouattara'nın en güçlü rakiplerinden eski bankacı Tidjane Thiam, Fransız vatandaşlığı nedeniyle adaylık listesinden çıkarılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Spor Bakanı Charles Ble Goude da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları için aday olamamıştı.

2010'dan bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Ouattara, 2020'deki seçimde oyların yüzde 94,2'sini almıştı.