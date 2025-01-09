Ouattara: Adaylığı Hakkında Henüz Karar Vermedim

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Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, ekimde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ouattara, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ülkede mukim yabancı büyükelçiler ve kurumlar için düzenlenen yeni yıl töreninde konuştu.

Ouattara, ekimde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağına ilişkin "Henüz karar vermiş değilim ancak sağlığım gayet yerinde ve ülkeme hizmet etmek için de istekliyim." dedi.

Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanının görev süresi 2 dönemle kısıtlanmış olsa da Ouattara, 2020'de düzenlenen seçimde aday olmuş ve yüzde 94,27 oyla 3'üncü kez seçilmişti.

Ouattara'nın adaylığının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle seçim öncesi ülke çapında düzenlenen gösterilerde 87 kişi ölmüştü.

83 yaşındaki Ouattara ise cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisinin ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunmuştu.

Ouattara, 2010'dan bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.