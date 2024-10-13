Karabük'ün Ovacık ilçesinde görülen nesli tehlike altındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İmanlar köyü yakınlarında otomobiliyle ilerleyen bir kişi, yol kenarında gördüğü vaşağı cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Görüntülerde, yol kenarında oturan vaşağın videoyu çeken kişinin seslenmesiyle ormanlık alana doğru koşarak gözden kaybolması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Ovacık'ta Nesli Tehlike Altında Vaşak Görüntülendi - Son Dakika
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