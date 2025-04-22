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Ovaya Bakan Adam'a Yoğun İlgi

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Muş'taki Ovaya Bakan Adam kayası, bahar ile birlikte doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

22.04.2025 21:10
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"Ovaya Bakan Adam" ziyaretçi akınına uğradı

MUŞ - Muş'ta doğal yollarla oluşan ve insan kafasına benzediği için 'Ovaya Bakan Adam' adı ile gündeme gelen kaya taşına ziyaretçi akını başladı.

Muş'ta doğal yollarla oluşan ve insan kafasına benzerliği nedeniyle halk arasında "Ovaya Bakan Adam" olarak bilinen kaya taşı, doğaseverlerin ilgisini çekmeye başladı. Merkeze bağlı Kızılağaç beldesinin Ahcar Yaylası'nda yer alan bu ilginç kaya oluşumu, baharın gelişi ile birlikte çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya başladı. Muş'ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneğine bağlı Gerok Yürüyüş Grubu üyeleri de düzenledikleri etkinlik kapsamında "Ovaya Bakan Adam"ın bulunduğu bölgeye kadar ilerledi. Etkinlik boyunca şelaleler, dereler ve eşsiz doğa manzaraları eşliğinde yürüyen grup, spor yapmanın yanında bir de tabiatla iç içe keyifli anlar yaşadı. Yürüyüşün sonunda kaya taşının bulunduğu noktaya ulaşan ekip, yakından inceleme fırsatı buldu. Fotoğraf çeken ve manzaranın tadını çıkaran doğaseverler, keyifli bir gün geçirdi.

Muş'un doğal güzelliklerini tanıtmak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Grup Lideri Tekin Güler, "Gerçekten bugün Gerok Yürüyüş Grubu olarak efsanevi bir parkurla tanıştığımız için çok mutluyuz. Özellikle Zuhur Kanyonu'nu tepeden izlemek, Ovaya Bakan Adam kayasını görmek ve il dışından gelen misafirlerimizle bu güzellikleri paylaşmak herkesi oldukça etkiledi. Parkurun doğal güzelliği hepimizi büyüledi. Biraz zorluk yaşasak da yaklaşık 5-6 saat süren bu efsanevi yürüyüş gerçekten çok güzeldi. Bu etkinliğin ilimizin tanıtımına katkı sunacağına inanıyoruz. Ayrıca il dışından gelen misafirlerimize Muş'un böyle doğal güzelliklere sahip olduğunu göstermek bizleri gururlandırdı. Katkı sunan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan doğa yürüyüşüne katılan Diyetisyen Büşra Balaban ise "Bu hafta Kızılağaç Kanyonu'ndaydık. Her şey harikaydı, kanyondan görünen manzara muazzamdı. Özellikle Ovaya Bakan Adam gerçekten efsanevi bir görüntü sunuyordu. Bu tür doğa güzelliklerinin tanıtılması, şehrimiz açısından çok büyük bir önem taşıyor. Umarım bu değerler hak ettikleri ilgiyi görür. Yürüyüşle desteklediğimiz sağlıklı yaşam programımız, bu doğa etkinliğiyle birlikte ekibimizi fazlasıyla motive etti. Katkı sağlayan ve eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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