Oyuncu Şinasi Yurtsever Yaşamını Yitirdi

(ANKARA) - Kardeş Payı dizisinde canlandırdığı Hilmi karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti.

Düğün Dernek, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtsever için başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlan başsağlığı mesajında, "Tiyatro ve ekranların sevilen ismi Şinasi Yurtsever'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Rol aldığı projelerle izleyicilerin gönlünde yer edinen değerli sanatçıyı daima saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.