Özel Öğrencilerden Geri Dönüşüm Projesi - Son Dakika
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Özel Öğrencilerden Geri Dönüşüm Projesi

Özel Öğrencilerden Geri Dönüşüm Projesi

Tekirdağ'da özel öğrenciler, atık malzemelerle ürünler yaparak geri dönüşüm ve el becerisi kazanıyor.

08.12.2024 11:16
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Tekirdağ'da özel öğrenciler, aldıkları eğitimin ardından atık malzemelerle yaptıkları ürünlerle hem geri dönüşümün önemine dikkati çekiyor hem de el becerilerini geliştirip öz güven kazanıyor.

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfında eğitim gören 10 öğrenci, dekoratif ürünler yapmak için öğretmenleri Leyla Rahşan Karavelioğlu ve Cüneyt Taşdemir'den çeşitli eğitimler aldı.

Öğrenciler, eğitimin ardından çevreden topladıkları ve evlerinden getirdikleri atık malzemeleri okulda farklı objelere dönüştürerek el becerilerini geliştirdi.

Yaptıkları çalışmalarla çevrelerinde kullanılmayan malzemeleri değerlendirme imkanı bulan öğrenciler, geri dönüşüm konusunda da farkındalık oluşturuyor.

Öğrencilerin kozalak, soda şişesi, karton, pet şişe gibi malzemelerden ortaya çıkarttığı vazo, şamdan, resim tablosu, süs eşyası ve ahşap duvar tablosu gibi ürünler, hem sınıflarında hem de okul koridorunda sergileniyor.

Özel eğitim öğretmeni Leyla Rahşan Karavelioğlu, AA muhabirine, özel bireylerin topluma kazandırılarak hayatın içinde olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin geri dönüşüm bilinci kazandığını ve ortaya çok güzel çalışmalar çıkarttığını ifade eden Karavelioğlu, "Çocuklarımızla geri dönüştürülebilir malzemelerden tekrar kullanabileceğimiz ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken özellikle çocuklarımızın yapması ve onların bu süreç içerisinde birebir olması bizim amacımız. Çocuklarımıza neler yapacaklarını anlatıyoruz. Nasıl yapabileceklerine dair model oluyoruz, gösteriyoruz. Daha sonra öğrendikleri için kendileri rahat bir şekilde göstermiş olduklarımızı yapabiliyorlar." diye konuştu.

Karavelioğlu, özel çocuklara her zaman imkan verilmesi gerektiğini, bir şeyleri başarabilmenin öz güvenlerini artırdığını dile getirdi.

Soda şişesi, dil çubuğu, taş, tahta şiş, karton, tahta ve birçok atık malzemenin çocukların ellerinde kullanışlı ürünlere dönüştüğünü belirten Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Çevrenin kirlendiği günlerdeyiz ama biz çevreyi kirletmek yerine özel eğitim öğrencilerimize örnek olarak çevreyi nasıl temiz tutabilir ve temizliğe nasıl katkıda bulunabiliriz, onu düşünüyoruz. Bu anlamda burada çocuklarımız çok güzel işler çıkarıyorlar, harikalar yaratıyorlar. El becerileri kısmında çok güzel geliştiler. Ben dört yıldır buradayım. Çocuklarımla çalışırken ilk geldiklerinde bir taşı boyarken bir kısmında boşluk bırakıyorlardı ama şu anda tamamını boyuyorlar. Bu çalışmaları yaparken kendilerine güvenleri artıyor, kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyorlar, dikkatleri gelişiyor. Diğer arkadaşlarıyla işbirliği yapma, sosyalleşme, ortak bir ürün ortaya çıkarıp bunu sergileyebilme ve sergilendikten sonraki haz çok güzel gelişmeler sağlıyor."

Karavelioğlu, yaptıkları çalışmalarla öğrencileri topluma adapte etmeye çalıştıklarını ve öğrencilerin ortaya çıkarttıkları eserlerle kendilerinin neler yapabileceğini herkese gösterme şansı bulduklarını söyledi.

Öğrencilerden İrem Tombul da öğretmenlerinin desteğiyle öğrendikleri şeylerle atık malzemelerden süs eşyası ve nazar boncuğu yapabildiğini, farklı ürünler yapabilmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Arda Tunç da ormandan topladığı kozalakları boyayarak kullanışlı hale getirdiğini, etkinliklerinin kendisine keyif verdiğini belirtti.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Güncel, Eğitim, Sanat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Öğrencilerden Geri Dönüşüm Projesi - Son Dakika

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