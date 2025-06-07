Özel Öğrencilerden Tarıma Katkı - Son Dakika
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Özel Öğrencilerden Tarıma Katkı

Özel Öğrencilerden Tarıma Katkı
07.06.2025 11:15
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Hayrabolu'da özel gereksinimli öğrenciler, serada sebze ve meyve yetiştirerek üretime katkı sunuyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler, kendileri için oluşturulan serada sebze ve meyve yetiştirmeyi öğrenerek üretime katkı sunuyor.

Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde özel gereksinimli öğrenciler için 75 metrekarelik sera oluşturuldu.

"Güzel Çocukların Özel Serası"nda öğrenciler, tarım uygulaması kapsamında çilek üretimine başladı.

Serada 5 çeşit biber ve 2 çeşit domates fidesini toprakla buluşturan öğrenciler, ürünlerin olgunlaşmasını bekliyor.

"Bu projeler, sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlıyor"

Tarım teknolojileri öğretmeni Gülnur Pelit, AA muhabirine, bu tür projelerin özel eğitim öğrencileri için oldukça faydalı olduğunu söyledi.

Bu çalışmaların özel öğrencilerin tarıma ilgisini artırdığını ve onlara sosyal hayatta önemli kazanımlar sağladığını belirten Pelit, "Öğrencilerimiz, tarım tekniklerini öğrenerek hem mesleki becerilerini geliştirmekte hem de üretim süreçlerine dahil olarak öz güven kazanmaktadırlar. Bu projeler, sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlıyor ve tarıma ilgilerini artırıyor. Ayrıca, ürettikleri bu ürünleri aileleriyle paylaşacak olmaları, onlara büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oluyor." diye konuştu.

Pelit, öğrencilerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Arda Zengin de seradaki çalışmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Burada toprakla uğraşmak bana huzur veriyor. Kendi ellerimle domates, biber ve çilek ektim. Ektiğim ürünlerin çıkmasını bekliyorum." dedi.

Öğrencilerden Sercan Tuncer de ürünlerin büyümesini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Hayrabolu, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Öğrencilerden Tarıma Katkı - Son Dakika

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