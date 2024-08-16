Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 171,1 Milyar Dolara Yükseldi

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(ANKARA) - Merkez Bankası'nın verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Haziran 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 7 milyar dolar artarak 171,1 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, Haziran 2024 dönemine ilişkin Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni yayımladı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 171,1 milyar ABD dolarına yükseldi. 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,8 milyar dolar artarak 158,8 milyar dolara çıktı. Kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 3,2 milyar dolar artarak 12,3 milyar dolara yükseldi.

Bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,2 milyar dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,0 milyar dolar artışla 17,8 milyar dolar seviyesine ulaştığı kaydedildi. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi borçlanmaları 213 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 63 milyon dolar azalarak 1,1 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanması 277 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 288 milyar dolarak artışla 10,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, haziran ayında 2023 sonuna göre 2,5 milyar dolar artışla 7 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 389 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 1,2 milyar dolar artarak 108,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 3 milyar dolar artışla 10,8 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 158,8 milyar dolar olan uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'sinin dolar, yüzde 34,9'nin euro, yüzde 2,6'ının Türk lirası ve yüzde 4,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi. 12,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 45,7'si dolar, yüzde 16,1'i euro, yüzde 32,9'u Türk lirası ve yüzde 5,3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde ise haziran sonu itibarıyla 158,8 milyar dolar olan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,5'ini finansal kuruluşlar, yüzde 61,5'ini finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde 12,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,2'sini finansal kuruluşların, yüzde 21,8'ini finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu, haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde yapılacak anapara geri ödemelerinin toplam 52,3 milyar dolar olduğu hesaplandı.