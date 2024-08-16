Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 171,1 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 171,1 Milyar Dolara Yükseldi

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 171,1 Milyar Dolara Yükseldi

Merkez Bankası'nın verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu Haziran 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 7 milyar dolar artarak 171,1 milyar dolar oldu.

16.08.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Merkez Bankası'nın verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Haziran 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 7 milyar dolar artarak 171,1 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, Haziran 2024 dönemine ilişkin Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni yayımladı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 171,1 milyar ABD dolarına yükseldi. 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,8 milyar dolar artarak 158,8 milyar dolara çıktı. Kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 3,2 milyar dolar artarak 12,3 milyar dolara yükseldi.

Bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,2 milyar dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,0 milyar dolar artışla 17,8 milyar dolar seviyesine ulaştığı kaydedildi. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi borçlanmaları 213 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 63 milyon dolar azalarak 1,1 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanması 277 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 288 milyar dolarak artışla 10,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, haziran ayında 2023 sonuna göre 2,5 milyar dolar artışla 7 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 389 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 1,2 milyar dolar artarak 108,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 3 milyar dolar artışla 10,8 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 158,8 milyar dolar olan uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'sinin dolar, yüzde 34,9'nin euro, yüzde 2,6'ının Türk lirası ve yüzde 4,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi. 12,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 45,7'si dolar, yüzde 16,1'i euro, yüzde 32,9'u Türk lirası ve yüzde 5,3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde ise haziran sonu itibarıyla 158,8 milyar dolar olan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,5'ini finansal kuruluşlar, yüzde 61,5'ini finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde 12,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,2'sini finansal kuruluşların, yüzde 21,8'ini finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu, haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde yapılacak anapara geri ödemelerinin toplam 52,3 milyar dolar olduğu hesaplandı.

Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 171,1 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
11:10 Adı ’Aşk Adası’ ama ahlaksızlık diz boyu Biri bu rezilliğe dur desin Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
18:38 Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
18:22 Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı
18:10 PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 13:27:46. #1.13#
SON DAKİKA: Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 171,1 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement