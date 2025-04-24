Özlem Gürses'e Ceza Verildi - Son Dakika
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Özlem Gürses'e Ceza Verildi

Özlem Gürses\'e Ceza Verildi

Gazeteci Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne eleştirileri nedeniyle 1 yıl 3 ay ceza aldı.

24.04.2025 12:19
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GAZETECİ Özlem Gürses'in kendisine ait Youtube kanalındaki canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. Gürses hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına ve 1 yıl 3 ay ceza almasına hükmetti, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Gazeteci Özlem Gürses, kendisine ait Youtube kanalındaki canlı yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle 'askeri teşkilatı alenen aşağılama' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Gürses'in 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul Adliyesi 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Özlem Gürses ve avukatları katıldı. Gürses savunmasında, 'Son 4 aydır ekranda bir haritayı anlatırken söylediğim 2 cümlenin birlikte montajlanmasından oluşan bir kabusu yaşıyorum, bu kurguyla 4 aydır yurt dışı çıkış yasağım var' dedi. Mahkeme kararında, Özlem Gürses hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmasına ve 1 yıl 3 ay ceza almasına hükmetti, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

'FERTLERİ ASKERİYEDE GÖREV YAPMIŞ BİR AİLENİN KIZIYIM'

Duruşmada savunma yapan Özlem Gürses, 'Sayın Hakim, 21 Aralık 2024 akşamı Ankara'da bir otel odasında annemin yanından gözaltına alınarak başlayan süreç, aylar sonra bugün karşınızda bulunduğum karar duruşmam ile devam ediyor. 55 yıllık ömrümde aklımın ucundan dahi geçmeyen bu günlerin hala şaşkınlığı içindeyim. Bütün fertleri askeriyede, emniyette, istihbaratta, bürokraside ve akademide kamu görevi yapmış, Türkiye Cumhuriyeti'ne kalpten bağlı bir ailenin kızıyım. 75 dakikalık bir canlı yayının içinden seçilmiş 8 saniyelik bir videonun troller ve isimsiz sosyal medya hesapları üzerinden yaygınlaştırılması ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aşağıladığım ya da hakaret ettiğim iddia ediliyor. 30 yıldır süren gazetecilik meslek hayatımda yazılı basında yaptığım tüm röportajlar, ekranda yaptığım canlı yayınlar ve son olarak kendi YouTube kanalımda paylaştığım içeriklerden birinde dahi, değil hakaret, bunu ima edecek tek bir kelime dahi bulamazsınız, yoktur. Benzer biçimde ne bir tekzip davasının muhatabı oldum, ne tek bir kişiye ya da kuruma tazminat ödemek durumunda kaldım. Adli sicil kaydım önünüzde, tümünü siz de biliyorsunuz zaten. Mesleğimin her saniyesini hayattaki tek evladım olan oğlum Uzay'ın asla utanmayacağı bir çizgide yapmaya azami özen gösterdim. Her zaman haktan, hukuktan, mazlumdan, mağdurdan, özgürlüklerimizden, anlı şanlı Cumhuriyetimiz ve değerlerimizden yana bir çizgidir bu" dedi.

'KENDİMİ TÜRK ADALETİNE TESLİM EDİYORUM'

Gürses savunmasının devamında "Son 4 aydır ekranda bir haritayı anlatırken söylediğim 2 cümlenin birlikte montajlanmasından oluşan bir kabusu yaşıyorum, bu kurguyla 4 aydır yurt dışı çıkış yasağım var, iki uluslararası konferansta konuşmacıydım, katılamadım. Ellerime kelepçeler takıldı, itibar suikastı için cep telefonu ile kaydedilen bu görüntüler servis edildi. Kararlar daha biz görmeden basına sızdırıldı. 52 gün ayağımda bir elektronik kelepçe ile asla kabul etmediğim, söylemediğim, ima dahi etmediğim bir kelime için evimde hapsedildim. Şüphesiz ki tüm bu süreçler biz istesek de istemesek de güzelim memleketin gazetecilik ve yargı tarihine kaydedildi. Ne ben unutabilirim, ne de tarih. Son olarak, hem hayatımı hem de mesleğimi inandığım değerlerle ve hepsinden önce oğluma bırakacağım onurlu bir miras hayaliyle yaptım, yapıyorum, yapacağım. Sonuçta benim meslekte yapıp ettiklerim bütün dijital arşivlerde duruyor, tek birini dahi silmedim, engellemedim. Hepsi orada. Eminim ki bir gün Uzay geçmişe dönüp bakacak ve annesinin nelerle mücadele vermek durumunda kaldığını herkes gibi görecektir. Tehditler, hakaretler, tek bir gün yatarı dahi olmayan bir iddiadan bileklere geçirilen soğuk kelepçeler. Hepsi geçer, sonuçta yaşamda bıraktığımız iz kalır. Umuyorum ki ve ülkesini içten seven bir Türk kadını olarak inanıyorum ki mahkemenizin vereceği karar da bu kapsamda hukuk tarihinde bir iz bırakacaktır. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum' ifadelerini kullandı.

Savcılık esas hakkındaki mütalaasında, gazeteci Özlem Gürses'in 'devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca Gürses hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

'TSK'YI HER ZAMAN BAŞIMIN ÜSTÜNDE TAŞIMIŞ BİR YURTTAŞIM'

Gürses, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Süreçle ilgili şaşkınlığım bu salonda da hala devam ediyor. Yayında, bana isnat edilen suçun tam tersini söylüyorum. TSK'ya hakaret etmek bir yana, onu her zaman başımın üstünde taşımış bir yurttaşım. Benim asla işlemediğim, söylemediğim, fikri dünyamda bile yer almayan bir cümle için yargılanmama üzülüyorum. Aklımın ucundan bile geçirmediğim bir cümle. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

1 YIL 3 AY CEZA ALDI, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme ara kararında, Özlem Gürses hakkında yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmasına ve 1 yıl 3 ay ceza almasına hükmetti, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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