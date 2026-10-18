Özvar\'ın çoktan seçmeli sınav eleştirisine akademisyen ve öğrenci desteği geldi

Akademisyenler ve öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversitelerde çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmasının doğru olmadığı yönündeki açıklamalarına destek verdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre akademisyenler ve öğrenciler, YÖK Başkanı Özvar'ın üniversitelerde çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmasının doğru olmadığı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekerek, öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri sınav yöntemlerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Derslerinde açık uçlu sınavları tercih ettiğini anlatan Tekerek, "Benim verdiğim şıkların dışına çıkabilen insana ihtiyacım var. Yeni şeyler söylemekten kastım bu." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka teknolojilerinin açık uçlu soruların değerlendirilmesinde öğretim elemanlarının iş yükünü azaltabileceğini belirten Tekerek, bu sistemlerin güvenilirliği konusunda daha fazla araştırma ve güçlü teknik altyapı ihtiyacına dikkati çekti.

"Uygulamalı ve açık uçlu sınavlar daha ağırlıklı olmalı"

Ölçme Değerlendirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri Doğan da çoktan seçmeli sınavların yaratıcılık, problem çözme, karar verme ve eleştirel düşünme gibi becerilerin ölçülmesinde yetersiz kalabildiği görüşünü paylaştı.

Öğrencinin ne yaptığı ve bilgiyi nasıl kullandığının önemli olduğunu vurgulayan Doğan, üniversitelerde ölçme ve değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal de çoktan seçmeli sınavların bazı alanlarda avantaj sağlamakla birlikte eleştirel düşünme, yorumlama ve problem çözme gibi üst düzey becerileri ölçmekte sınırlı kalabildiğine dikkati çekti.

Sınavların öğrenme çıktılarına göre çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gelbal, "Dolayısıyla çoktan seçmeli testleri tamamen yok etmiyoruz ama oranını da belli oranda tutmakta fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Keleceoğlu da açık uçlu ve uygulamalı sınavlarda öğrencilerin nasıl düşündüklerinin ve nerede hata yaptıklarının daha iyi görülebildiğini bildirdi.

Keleceoğlu, "Dolayısıyla uygulamalı sınavlar ve açık uçlu sınavlar daha ağırlıklı olmalı." görüşünü paylaştı.

"Açık uçlu sorularda gerekli bilgileri birleştirip kendi cümlelerimle ifade etmem gerekiyor"

Hacettepe Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği öğrencisi Zeliha Sarı da açık uçlu sınavlara daha kapsamlı hazırlandığını belirterek, "Açık uçlu sorularda gerekli bilgileri birleştirip onları kendi cümlelerimle ifade etmem gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkçe Öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencisi Meryem Azra İçli de uygulamalı değerlendirmelerin önemine işaret ederek, "Öncelikle staj uygulaması gibi çünkü her şey yazıda ve kağıtta bitmiyor. Öğrencilerin bir şekilde onların bildiklerini de öğretebilmeleri gerekiyor başkalarına." değerlendirmesinde bulundu.

"Çoktan seçmeli sınav yönteminin yaygınlaşmasını yükseköğretim sistemimizin niteliği bakımından doğru bulmuyoruz"

YÖK Başkanı Özvar, son dönemde katıldığı programlardaki konuşmalarında üniversitedeki eğitimlerin yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkati çekmişti.

Sınavların öğrencilerin muhakeme, çözümleme ve uygulama becerilerini ölçmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, "İkinci öğretimin kaldırıldığı, kontenjanların ve öğrenci sayılarının daha makul seviyelere geldiği günümüzde çoktan seçmeli sınav yönteminin giderek yaygınlaşmasını yükseköğretim sistemimizin niteliği bakımından doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Akademik değerlendirmede öğrencinin düşünme sürecini, gerekçelendirme yeteneğini ve öğrendiğini kullanma kapasitesini ortaya koyan yöntemlere daha fazla yer verilmesini bekliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının programların amaçlarına ve öğrenme kazanımlarına uygun biçimde geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Özvar, YÖK olarak bu konuda üniversitelere gerekli uyarılarda bulunduklarını ve uygulamaları yakından takip edeceklerini bildirmişti.