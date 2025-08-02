Pakistan, Çin'in Z-10ME Helikopterlerini Aldı

Pakistan ordusu, Çin'in ürettiği Z-10ME tipi taarruz helikopterlerini envanterine dahil ettiğini duyurdu.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, "Bu modern ve her türlü hava koşulunda görev yapabilen hava araçları, gece ve gündüz hassas saldırı operasyonları gerçekleştirme kapasitesine sahiptir." denildi.

Açıklamada, "Bu güçlü sistemin envantere alınması, askeri havacılığın modernizasyonunda önemli bir sıçrama anlamına gelmektedir. Entegre muharebe kabiliyetini güçlendirerek, olası tehditlere karşı daha kararlı ve etkili yanıtlar verilmesini sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Helikopterlerin, gelişmiş radar sistemleri ve son teknoloji elektronik harp donanımlarına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, bu sayede çeşitli hava ve kara tehditlerine karşı etkili savunma ve saldırı kabiliyeti sunduğu belirtildi.

Öte yandan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Asim Munir de Pencap eyaletindeki Multan Garnizonu'nu ziyaretinde, helikopterlerin atış kabiliyetlerinin sergilendiği bir gösteriyi izledi.