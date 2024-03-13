Pakistan'da bir apartman çöktü, 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da bir apartman çöktü, 9 kişi hayatını kaybetti

Pakistan\'da bir apartman çöktü, 9 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Multan kentinde bir apartmanın çökmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kurtarma operasyonu sonucunda 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ölenler arasında aynı aileden 7 kişi bulunuyor.

13.03.2024 11:33
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ÇEKİM TARİHİ: 12 Mart 2024

1. Çöken binadan çeşitli görüntüler

2. Kurtarma operasyonundan çeşitli görüntüler

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Multan kentinde Salı günü bir apartmanın çökmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kurtarma operasyonunu yöneten Multan bölge acil durum yetkilisi Kaleem Ullah, kentin Haram Kapısı bölgesi yakınlarındaki üç katlı binanın sabah erken saatlerde çöktüğünü bildirdi.

Toplam 11 kişinin enkaz altında kaldığını belirten yetkili, saatler süren arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığını kaydetti.

Tüm kazazedelerin yerel bir hastaneye nakledildiğini söyleyen yetkili, ölenler arasında aynı aileden 7 kişinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Pakistan'da bir apartman çöktü, 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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