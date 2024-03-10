Pakistan'da bombalı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da bombalı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde Peşaver kentinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis yetkilileri olayın patlayıcı madde yüklü motosikletle gerçekleştirildiğini tahmin ediyor.

10.03.2024 11:09  Güncelleme: 11:15
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilileri, Peşaver kentinde düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yaptıkları açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Polis yetkilisi Kashif Abbasi, ön soruşturma sonucunda olayın, patlayıcı madde yüklü motosikletle gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da bombalı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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