Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.
Polis yetkilileri, Peşaver kentinde düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yaptıkları açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yetkililer, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.
Polis yetkilisi Kashif Abbasi, ön soruşturma sonucunda olayın, patlayıcı madde yüklü motosikletle gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da bombalı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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