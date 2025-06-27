Pakistan'da Fırtına Sebebiyle 10 Ölü

Pakistan'ın Pencap eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre Pencap kurtarma ve afet yönetimi yetkilileri, eyalette devam eden şiddetli yağış ve fırtınaya ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, süren şiddetli yağışlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan Bölgesel Afet Yönetim İdaresi (PDMA) Genel Direktörü İrfan Ali Kathia, yağışların 1 Temmuz'a kadar devam edeceğini, vatandaşların önlem alması gerektiğini belirtti.