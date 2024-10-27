Pakistan'da Katarakt Ameliyatları - Son Dakika
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Pakistan'da Katarakt Ameliyatları

Valide İnsani Yardım Derneği, Pakistan'da görme yetisi kaybı riski taşıyanlara katarakt ameliyatı yaptı.

27.10.2024 11:46
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Valide İnsani Yardım Derneğince, Pakistan'ın kırsal bölgelerinde görme yetisini kaybetme riski taşıyanlara katarakt ameliyatları yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, daha önce Gana'da ve Nijerya'da yüzlerce insana umut ışığı olan katarakt ameliyatları, Pakistan'da da yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 60 yaşındaki Sadık Ali, yıllardır torunlarını yalnızca bir gölge gibi görebildiğini, ameliyatla yeniden sevdiklerini görebilmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.

Dernek Başkanı Muhammet Faruk Pirdal ise Gana'da ve Nijerya'da gerçekleştirdikleri katarakt ameliyatlarının ardından elde ettikleri tecrübelerle bu sefer Pakistan'da insanların karanlık dünyalarını aydınlattıklarını belirtti.

Sağlık alanındaki projelerinin toplumların geleceği üzerinde olumlu etkiler bıraktığını kaydeden Pirdal, "Bağışçılarımızın destekleriyle bu tür projeleri daha fazla insana ulaştırarak insanlığa umut olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Katarakt Ameliyatları - Son Dakika

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