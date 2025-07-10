Pakistan'da Muson Yağmurları 11 Can Aldı - Son Dakika
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Pakistan'da Muson Yağmurları 11 Can Aldı

10.07.2025 09:48
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Pencap ve Belucistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan sellerde 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap ve Belucistan eyaletlerinde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap'taki Lahor kenti ve Belucistan'ın bazı bölgelerinde aşırı yağışlar, sellere yol açtı.

Muson yağmurları nedeniyle kanalizasyon sisteminin yetersiz kaldığı ve bazı yolların kapandığı Lahor'da binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintisi yaşandı.

Yetkililer, şiddetli yağışların evlere ve yollara zarar verdiğini belirterek, Lahor ve Belucistan'ın bazı kesimlerinde meydana gelen sellerde ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Muson Yağmurları 11 Can Aldı - Son Dakika

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