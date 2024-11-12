Pakistan'da Otobüs Faciası: 18 Ölü

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Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde nehre düşen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 18 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümet Sözcüsü Faizullah Farqan, ülkenin kuzeyindeki Gilgit Baltistan'dan düğün için hareket eden ve nehre düşen yolcu otobüsüne ilişkin açıklama yaptı.

İlk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 18'inin öldüğünü belirten Farqan, kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlara başsağlığı diledi.