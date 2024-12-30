Pakistan'da Otobüs Kazası: 10 Ölü

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İSLAMABAD, 30 Aralık (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Attock bölgesinde pazartesi günü bir yolcu otobüsünün takla atması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken, 7'nin üzerinde kişi de yaralandı.

Pakistan Ulusal Karayolları ve Otoyol Polisi yetkilileri Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, bölgenin Fateh Jang kenti yakınlarındaki otoyolda lastik patlaması nedeniyle otobüs sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu feci kazanın meydana geldiğini söyledi.

Talihsiz kazanın kurbanları arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirten yetkililer, otobüsün, kazanın meydana geldiği sırada doğudaki Bahawalpur bölgesinden başkent İslamabad'a gitmekte olduğunu açıkladı.

Kaza haberini alan polis, kurtarma ekipleriyle birlikte olay yerine ulaşarak yaralıları yakındaki bir hastaneye sevk etti. İki yolcunun durumunun kritik olduğu belirtildi.

Pazartesi sabahı erken saatlerde ülkenin güneyindeki Sind eyaletinin Naushahro Feroze bölgesinde bir yolcu minibüsü ile römorkun çarpışması sonucu altı kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, en az 15 kişi de yaralanmıştı.