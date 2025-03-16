Pakistan'da Otobüs Uçurumdan Düştü

- Pakistan'da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 5 ölü, 3 yaralı

KARAÇİ - Pakistan'da yolcu otobüsünün uçurumdan yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Pakistan'da Cemmu ve Keşmir bölgesinde yer alan Haveli'de yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Polis, otobüste 15'den fazla yolcu olduğunu belirterek, buzlanma nedeniyle kayan aracın daha sonra uçurumdan yuvarlandığını ifade etti. Otobüsün uçurumdan yuvarlandığı anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.