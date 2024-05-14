Pakistan'da protestolar devam ediyor, en az 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da protestolar devam ediyor, en az 3 kişi hayatını kaybetti

Pakistan\'da protestolar devam ediyor, en az 3 kişi hayatını kaybetti

Pakistan idaresindeki Azad Cammu Keşmir'de gıda, yakıt ve elektrik fiyatlarındaki artışa karşı düzenlenen protestolar, açıklanan yardım paketine rağmen devam ederken yaşanan arbedede en az 3 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, bölgeye maddi yardım yapılacağını duyurmasının ardından bölgedeki protestolar 4. gününde devam etti. Taleplerin uygulanması bekleniyor.

14.05.2024 11:13
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Pakistan idaresindeki Azad Cammu Keşmir'de gıda, yakıt ve elektrik fiyatlarındaki artışa karşı düzenlenen protestolar, açıklanan yardım paketine rağmen devam ederken yaşanan arbedede en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, bölgeye maddi yardım yapılacağını duyurmasının ardından bölgedeki protestolar 4. gününde devam etti.

Göstericiler, Azad Cammu Keşmir'in en büyük kenti Muzaffarabad'a yürürken yaklaşık 82,6 milyon dolarlık yardım haberine rağmen dağılmayı reddetti.

Muzaffarabad'da toplanan kalabalık ve polis arasında yaşanan arbedede en az 3 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi yaralandı.

Taleplerin uygulanması bekleniyor

Azad Cammu Keşmir Başbakanı Çaudri Anvarul Hak, ucuz ekmek ve elektriğe ilişkin temel taleplerin reddedilemeyeceğini ifade ederek talepler uygulanmaya konulduğunda barışın da hakim olacağını belirtti.

Şerif'in sorunların çözümü için tam destek verdiğini vurgulayan Hak, " Hükümet, protestolarda son derece barışçıl davrandı. 100'yakın polis yaralanmasına rağmen tek bir gösterici yara almadı." dedi.

Talepler hayata geçirilene kadar bölgedeki protestoların devam edeceği belirtildi.

Protestolar kapsamında hükümet binaları, okullar ve bazı iş yerleri kapatılmıştı

Pakistan Başbakanı Şerif'in ofisinden dün yapılan açıklamada, elektrik faturalarında indirim yapılması ve un fiyatlarının düşürülmesi için bölgeye yaklaşık 82,6 milyon dolar yardım yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edilmişti.

Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı protestolar kapsamında hükümet binaları, okullar ve bazı iş yerleri kapatılmıştı.

Azad Cammu Keşmir'in tamamında internet ve cep telefonu hizmetleri askıya alınmıştı.

Bölgede devam eden protestolarda, daha önce 1 polis memuru ölmüş, 90'ı aşkın kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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