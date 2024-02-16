Pakistan'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Pakistan'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar Devam Ediyor

Pakistan\'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar Devam Ediyor

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde bazı siyasi partiler, 8 Şubat seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla protestolar düzenledi. Eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI, İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) ve diğer siyasi partilerin destekçileri, seçim sonuçlarını protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, Seçim Komisyonu karşıtı sloganlar atıldı. PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Diğer siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.

16.02.2024 19:05
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Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde bazı siyasi partiler, "8 Şubat seçimlerinde hile yapıldığı" gerekçesiyle protestolar düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sind eyaletinin Haydarabad kentinde, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) ve farklı siyasi partilerin destekçileri, seçim sonuçlarını protesto etti.

Binlerce kişinin katıldığı gösteride, Seçim Komisyonu karşıtı sloganlar atıldı.

Başkent İslamabad'da ise Cemaat-i İslami Partisi destekçileri, Basın Kulübü önünde bir araya geldi. Göstericiler, seçimlerin yenilenmesini talep etti.

PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Bazı siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.

Sonuçlar 11 Şubat'ta açıklanmıştı

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

Resmi sonuçlara göre, seçimleri, PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ikinci sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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