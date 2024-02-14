Pakistan\'da Seçim Sonuçlarına Karşı Protestolar

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Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan seçimlerde "hile yapıldığı" iddiasıyla çeşitli siyasi partiler, birçok şehirde protesto gösterileri düzenledi.

Geo News televizyonundaki habere göre, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) ve farklı siyasi partiler, Belucistan, Sind ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde seçim sonuçlarını protesto etti.

Belucistan'ın Kuetta şehrinde Ulusal Parti, Hazara Demokratik Partisi ve Belucistan Ulusal Partisi destekçileri Seçim Komisyonu ofisinin önünde gösteri düzenledi.

Devam eden protesto sebebiyle Kuetta, Çaman, Killa Saifullah, Loralai ve Pişin'deki kara yolları trafiğe kapalı durumda.

Belucistan'ın Hayber Pahtunhva ve Pencap ile kara yolu bağlantısı gösteriler sebebiyle kesildi.

"Oyların çalındığı" iddiası

Sind eyaletinin Haydarabad şehrinde de JUI-F destekçileri seçim sonuçlarına karşı gösteri düzenledi.

Ulusal Halk Partisi (ANP) de 20 Şubat'tan itibaren ülke genelinde seçim sonuçlarını protesto etme kararı aldığını açıkladı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrinde de PTI destekçilerinin düzenlediği protesto sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Diğer siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını dün açıklamıştı.

Ulusal Meclis seçimlerini, eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamlamıştı.