Pakistan'da sıcak hava dalgası nedeniyle okullar 7 gün kapalı

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İSLAMABAD, 21 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde sıcaklık artışı ve sıcak hava dalgası nedeniyle tüm devlet okulları ve özel okullar 25-31 Mayıs tarihleri arasında 7 gün kapalı kalacak.

Pencap hükümetinin eğitim departmanı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Öğrencilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak suretiyle, okullar sınavları planlandığı şekilde gerçekleştirebilecek" denildi.

Pakistan Meteoroloji Dairesi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, atmosferin üst kısmındaki yüksek basınç nedeniyle 21 Mayıs'tan itibaren başta Pencap eyaleti ve ülkenin güneyindeki Sind eyaleti olmak üzere ülkenin büyük bölümünde sıcak hava dalgası koşullarının ortaya çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Daireye göre bu durumun 23-27 Mayıs tarihleri arasında şiddetli sıcak hava dalgası koşullarına dönüşme olasılığı yüksek.

Meteoroloji dairesi, halka gerekmedikçe doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınmalarını tavsiye ederek, hayatın her alanında suyun ihtiyatlı kullanılması çağrısında bulundu.

Daireye göre aşırı kuru ve sıcak hava dalgası koşulları, Pencap'ın korunmasız bölgelerinde ve Güney Asya ülkesinin diğer bölgelerinde orman yangınlarını tetikleyebilir.