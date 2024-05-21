Pakistan'da sıcak hava dalgası nedeniyle okullar 7 gün kapalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan'da sıcak hava dalgası nedeniyle okullar 7 gün kapalı

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde sıcaklık artışı ve sıcak hava dalgası nedeniyle tüm devlet okulları ve özel okullar 25-31 Mayıs tarihleri arasında 7 gün kapalı kalacak. Pencap hükümeti, okulların sınavları planlandığı şekilde gerçekleştirebileceğini belirtti. Meteoroloji dairesi ise halka güneş ışınlarından korunmaları ve suyun ihtiyatlı kullanılması çağrısında bulundu.

21.05.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSLAMABAD, 21 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde sıcaklık artışı ve sıcak hava dalgası nedeniyle tüm devlet okulları ve özel okullar 25-31 Mayıs tarihleri arasında 7 gün kapalı kalacak.

Pencap hükümetinin eğitim departmanı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Öğrencilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak suretiyle, okullar sınavları planlandığı şekilde gerçekleştirebilecek" denildi.

Pakistan Meteoroloji Dairesi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, atmosferin üst kısmındaki yüksek basınç nedeniyle 21 Mayıs'tan itibaren başta Pencap eyaleti ve ülkenin güneyindeki Sind eyaleti olmak üzere ülkenin büyük bölümünde sıcak hava dalgası koşullarının ortaya çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Daireye göre bu durumun 23-27 Mayıs tarihleri arasında şiddetli sıcak hava dalgası koşullarına dönüşme olasılığı yüksek.

Meteoroloji dairesi, halka gerekmedikçe doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınmalarını tavsiye ederek, hayatın her alanında suyun ihtiyatlı kullanılması çağrısında bulundu.

Daireye göre aşırı kuru ve sıcak hava dalgası koşulları, Pencap'ın korunmasız bölgelerinde ve Güney Asya ülkesinin diğer bölgelerinde orman yangınlarını tetikleyebilir.

Kaynak: Xinhua

Pakistan, Güneş, Çevre, Acil Durum, Hava Durumu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da sıcak hava dalgası nedeniyle okullar 7 gün kapalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşandı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı
09:23 ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:42 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 12:19:12. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da sıcak hava dalgası nedeniyle okullar 7 gün kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement