Pakistan'da Silahlı Saldırılar: 7 Ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki iki farklı silahlı saldırıda aralarında 4 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva'nın Karak ve Peşaver bölgelerinde iki farklı silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, Karak'ta resmi bir araca düzenlenen saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Peşavar bölgesinde düzenlenen saldırıda ise 3 sivil hayatını kaybetti. Söz konusu saldırılara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.