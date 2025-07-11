Pakistan'daki Muson Yağmurları: 90 Ölü

İSLAMABAD, 11 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları ve ani seller nedeniyle en az 90 kişi hayatını kaybederken, 157 kişi de yaralandı.

Ulusal Afet Yönetim Kurumu'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 3 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

En fazla can kaybı 18'i çocuk olmak üzere 32 kişinin hayatını kaybettiği Pencap eyaletinde bildirildi. Hayber Pahtunhva eyaleti ise 30 ölümle ikinci sırada yer aldı.

En fazla yaralanma vakası 83 kişi ile Pencap eyaletinde görülürken, onu 34 kişi ile Sind ve 32 kişi ile Hayber Pahtunhva takip etti.