Pakistan'ın Başbakanı Şerif yemin ederek göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan'ın Başbakanı Şerif yemin ederek göreve başladı

Pakistan'da Ulusal Mecliste yapılan oylamada yeniden başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı. Şerif, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin huzurunda düzenlenen törenle resmen görevine başladı. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Ulusal Mecliste yapılan oylamada 201 oy alarak ülkenin 24. başbakanı seçilmişti. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz ve Pakistan Halk Partisi koalisyon hükümeti kurmayı kabul etmişti.

04.03.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Pakistan'ın Başbakanı Şerif yemin ederek göreve başladı

İSLAMABAD - Pakistan'da Ulusal Mecliste yapılan oylamada yeniden başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı.

Pakistan'da Ulusal Mecliste yapılan oylamada yeniden başbakan seçilen 72 yaşındaki Şahbaz Şerif, bugün başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı ofisinde Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin huzurunda düzenlenen törenle yemin ederek resmen görevine başladı.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 336 sandalyeli Ulusal Mecliste dün yapılan oylamada 201 oy olarak ülkenin 24. başbakanı seçilmişti.

Pakistan'da 8 Şubat'ta gerçekleştirilen genel seçimlerde cezaevindeki eski Başbakan Imran Khan'ın desteklediği bağımsız adaylar 92 sandalye kazanarak birinci olmuş, Şerif'in lideri olduğu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz ise 79 sandalye kazanarak seçimde ikinci olmuştu. Partilerin hükümeti kurmak için gerekli olan 134 sandalye sayısına ulaşamaması üzerine PML-N ve Pakistan Halk Partisi koalisyon hükümeti kurmayı kabul etmişti.

Khan hükümeti düşmüştü

Pakistan'da 2018'de yapılan son genel seçimi kazanan eski Başbakan Imran Khan'ın hükümeti, 10 Nisan 2022'de mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmişti. Mecliste yapılan oylamada, Şahbaz Şerif çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş, Ağustos 2023'e kadar görevde kalmıştı. Daha sonra ülkeyi genel seçime kadar yönetecek geçici hükümetin başbakanı ise Anwaarul Hak Kakar olmuştu.

Pakistan'da Ulusal Mecliste 266 sandalye doğrudan seçilirken, 70 sandalye ise kadınlara ve azınlık gruba ayrılıyor.

Kaynak: İHA

Navaz Şerif, Pakistan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Başbakanı Şerif yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
17:22 Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 23:22:24. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'ın Başbakanı Şerif yemin ederek göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement