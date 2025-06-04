Pakistan ve Belarus İşbirliğini Güçlendiriyor

Pakistan ile Belarus savunma ve bilişim teknolojileri alanlarındaki işbirliğini artırmanın yollarını görüştü.

Radio Pakistan'daki habere göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ülkeye resmi ziyarette bulunan Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin'i başkent İslamabad'da ağırladı.

Şerif, Pakistan ve Belarus arasındaki ilişkilerin son yıllarda güçlendiğine de dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini de artırmak istediğini vurguladı.

Savunma ve bilişim teknolojileri alanlarındaki işbirliklerini artırma yollarını masaya yatırdıklarını belirten Şerif, Belarus'un tarım makinelerinin üretimi konusundaki uzmanlığından da yararlanmak istediklerini kaydetti.

Belarus Savunma Bakanı Hrenin ise söz konusu ziyaretin amacının iki ülke arasındaki mutabakat zabıtları ve anlaşmalar çerçevesinde ilerleme kaydetmek olduğunu belirtti.

Hrenin, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilime de işaret ederek, Belarus yönetiminin Asya'da barış ve istikrar dilediğini ifade etti.