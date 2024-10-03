Pakistan ve Malezya İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
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Pakistan ve Malezya İlişkileri Gelişiyor

İki ülke liderleri, işbirliğini artırmak için çeşitli anlaşmalar imzaladı ve ilişkileri güçlendirdi.

03.10.2024 14:47
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Pakistan ve Malezya başbakanları, başkent İslamabad'da yaptıkları görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirme vurgusu yaptı.

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında İslamabad'da bulunan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Görüşmede taraflar, ikili ilişkiler, Müslümanların karşı karşıya kaldığı sorunlar da dahil olmak üzere bölgesel ve küresel problemleri ele alırken, karşılıklı işbirliğini geliştirme ve somut sonuçların elde edilmesini amaçlayan bir mekanizmanın kurulması konusunda mutabık kaldı.

Açıklamada, "İki ülke ikili ilişkilerin tonunu ve gelecekteki yönünü belirledi. Her seviyede diyaloğun ve karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yapan iki lider, her düzeyde ilişkileri geliştirmek amacıyla ortak bakanlar komisyonu, ikili istişareler ve diğer mekanizmaların önemini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Malezya Başbakanı İbrahim, Pakistan'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile devam eden ilişkilerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Pakistan ile ASEAN arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi isteğini dile getirdi.

Görüşmelerin ardından serbest ticaret anlaşması imzalayan taraflar, ayrıca çeşitli mutabakat zaptları ve anlaşmalar imzaladı.

Malezya, gelecek yıl ASEAN dönem başkanlığını üstlenecek.

Dün, Malezya Başbakanı İbrahim'in başında olduğu üst düzey Malezya heyeti 3 günlük resmi ziyaret kapsamında İslamabad'a geldi. Ziyaret Kasım 2022'de göreve gelen İbrahim'in ilk Pakistan ziyareti olma özelliği taşıyor.

2023-2024 yıllarında Malezya ve Pakistan arasındaki ticaret hacmi 1,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.??

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan ve Malezya İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika

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