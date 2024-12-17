Palandöken\'de 110 cm Kar Kalınlığı

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Ergan'da 84, Kartalkaya'da 80, Konaklı'da 75, Mersivan'da 61, Erciyes'te 60, Çambaşı'nda 51, Yıldız Dağı'nda 50, Keltepe ve Uludağ'da 40, Nemrut ve Zigana'da 26, Hakkari'de 23, Gevaş Abalı'da 17, Sarıkamış ve Haserek'te 15, Ilgaz ve Yıldıztepe'de 12, Yalnızçam'da 9 ve Davraz'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 17.12.2024 En düşük En yüksek Palandöken ÇB -10 -4 Ergan S -8 -1 Kartalkaya S -7 0 Konaklı ÇB -10 -4 Yıldız Dağı PB -3 -1 Erciyes P -8 -1 Hakkari S -11 -3 Nemrut S -4 -3 Çambaşı P -6 -1 Yıldıztepe S -6 -1 Yalnızçam KY -11 -4 Uludağ S -4 4 Sarıkamış S -11 -5 Ilgaz S -1O 2 (KY: Kar yağışlı, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu) (KY: Kar yağışlı, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: AA