Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 70 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Palandöken'de 70, Kartalkaya'da 68, Erciyes'te 65, Palandöken 2'de 55, Keltepe'de 48, Zigana'da 45, Çambaşı ve Akdağ'da 37, Mersivan'da 32, Ergan'da 29, Hakkari'de 27, Yıldıztepe'de 26, Uludağ ve Yıldız Dağı'nda 25, Hazarbaba'da 21, Nemrut ve Ovacık'ta 20 ve Ilgaz'da 19 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|01.12.2024
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|S
|-9
|-3
|Kartalkaya
|PB
|-3
|4
|Erciyes
|S
|-8
|0
|Keltepe
|PB
|-5
|2
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Çambaşı
|P
|-8
|0
|Akdağ
|P
|-5
|-1
|Mersivan
|PB
|-7
|2
|Ergan
|AB
|-8
|-2
|Uludağ
|ÇB
|3
|8
|Yıldız Dağı
|S
|-10
|0
|Hazarbaba
|AB
|-6
|-2
|Nemrut
|S
|-7
|-1
|Ovacık
|S
|-4
|5
|Ilgaz
|S
|-6
|2
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de 70 cm Kar Kalınlığı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?