Palandöken'de 70 cm Kar Kalınlığı

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 70 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Palandöken'de 70, Kartalkaya'da 68, Erciyes'te 65, Palandöken 2'de 55, Keltepe'de 48, Zigana'da 45, Çambaşı ve Akdağ'da 37, Mersivan'da 32, Ergan'da 29, Hakkari'de 27, Yıldıztepe'de 26, Uludağ ve Yıldız Dağı'nda 25, Hazarbaba'da 21, Nemrut ve Ovacık'ta 20 ve Ilgaz'da 19 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 01.12.2024 En düşük En yüksek Palandöken S -9 -3 Kartalkaya PB -3 4 Erciyes S -8 0 Keltepe PB -5 2 Zigana GSY 12 19 Çambaşı P -8 0 Akdağ P -5 -1 Mersivan PB -7 2 Ergan AB -8 -2 Uludağ ÇB 3 8 Yıldız Dağı S -10 0 Hazarbaba AB -6 -2 Nemrut S -7 -1 Ovacık S -4 5 Ilgaz S -6 2 (S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, P: Puslu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu) (S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, P: Puslu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

Kaynak: AA