Palandöken'de Çığ Eğitimi - Son Dakika
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Palandöken'de Çığ Eğitimi

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Palandöken Kayak Merkezi'nde uluslararası eğitimciler eşliğinde çığ kurtarma eğitimi yapıldı.

04.01.2025 17:53
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Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ rasat analiz ve kurtarma eğitimi

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ rasat analiz ve kurtarma eğitimi düzenlendi.

Ejder 3200 tarafından organize edilen eğitim çalışmasına Palandöken Kayak Merkezinde faaliyet gösteren tüm arama kurtarma ekipleri katıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Snowdora Otelde uluslararası eğitimciler nezaretinde yapılan çalışmada katılımcılara çığ rasat analiz ve arama kurtarma eğitimi verildi.

Eğitim programı sonrası eğitime katılanlara palandöken eteklerinde karla kaplı alanlarda teorik eğitimlerin pratiği yapıldı.

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Güncel, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

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