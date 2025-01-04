Palandöken'de Çığ Eğitimi

Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ rasat analiz ve kurtarma eğitimi
ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ rasat analiz ve kurtarma eğitimi düzenlendi.
Ejder 3200 tarafından organize edilen eğitim çalışmasına Palandöken Kayak Merkezinde faaliyet gösteren tüm arama kurtarma ekipleri katıldı.
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Snowdora Otelde uluslararası eğitimciler nezaretinde yapılan çalışmada katılımcılara çığ rasat analiz ve arama kurtarma eğitimi verildi.
Eğitim programı sonrası eğitime katılanlara palandöken eteklerinde karla kaplı alanlarda teorik eğitimlerin pratiği yapıldı.
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