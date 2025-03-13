Palandöken'de Kayak Sezonu Devam Ediyor - Son Dakika
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Palandöken'de Kayak Sezonu Devam Ediyor

Bahar aylarına rağmen Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak keyfi devam ediyor, pistler mükemmel.

13.03.2025 19:24
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Palandöken'de kayak keyfi sürüyor

ERZURUM - Ülkemizin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken'de kayak keyfi hız kesmeden sürüyor.

Ülkemizde artık bahar günleri etkisini hızla göstermesine rağmen Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak severlerin ilgisi azalmadan sürüyor. Toz kar özelliği sayesinde kayak sezonu boyunca mükemmel kalitede kar sunan Palandöken'deki pistler kayakçılar için en iyi şartları sağlıyor. Bölgede dördü 4 yıldızlı ve altısı 5 yıldızlı olmak üzere on turistik tesis bulunurken, kayak evleri, günübirlik tesisler ve lokantalar da mevcut. Kayak merkezinde konaklama kapasitesi yaklaşık olarak 5 bin 530 kişiyi kapsıyor. Bu imkanlar, ziyaretçilere rahat ve keyifli bir kış sporları deneyimi sunuyor. Palandöken Kayak Merkezi, toplamda 56 adet pist içeriyor. Bu pistler farklı zorluk seviyelerine sahip ve 30 kolay pist, 12 orta pist, 9 profesyonel (zor) pist ve 5 doğal pist olarak sıralanıyor. Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi, bu toplam pist sayısına ek olarak 24.8 km'lik pistlere sahip. Bu iki kayak merkezinin toplam pist uzunluğu ise 87 km'yi buluyor. En uzun kayak parkuru 12.5 km uzunluğunda ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapılabiliniyor. Ayrıca, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki irtifa farkı bin 100 metre.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Erzurum, Güncel, Turizm, Spor, Son Dakika

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