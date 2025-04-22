Palandöken'de Siber Devriye ile Güvenli Kayak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Palandöken'de Siber Devriye ile Güvenli Kayak

Palandöken\'de Siber Devriye ile Güvenli Kayak

Palandöken Kayak Merkezi'nde siber devriye ile kurallara uymayan 37 kayakçı tespit edildi.

22.04.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden olan Palandöken'de güvenli kayak için İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal dünyada 'siber devriye' yapıyor. Kayak sezonunda Palandöken'in yasaklı bölgelerinde kayak yapan, kask takmayan ve kurallara uymayan 37 kayakçıyı tespit eden siber devriye ekipleri, Cumhuriyet savcılığına bildirdi. Kurallara uymayan kayakçılara Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 2 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.

En uzun ve en dik pistlere sahip olan kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, kar kalitesi, uzun pistleri, doğası ve teknoloji ürünü tesisleriyle her sezon binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. 4'ü 4 yıldızlı, 6'sı 5 yıldızlı olmak üzere 10 turistik otel bulunan kayak merkezi, 30'u kolay, 12'si orta ve 9'u da zor seviye pistiyle kayakseverlere hizmet veriyor.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Avrupa'nın da en gözde kayak merkezlerinden olan Palandöken'de 21 Aralık 2024'te kayak pistleri dışında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı çığ felaketinden sonra tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Erzurum Valiliği, Palandöken Kayak Merkezi'nde uyulması gereken kurallar için bir genel emir yayımladı. 'Palandöken kayak merkezlerinde yapılacak işlemler ile uyulması gereken kurallar ve alınacak tedbirler'i içeren genel emirde, kamu kurum ve kuruluşları, özel işletmelerce yapılacak işlemler ile uyulması gereken kurallar ve alınacak tedbirler belirlendi. Genel emirler doğrultusunda pist dışında kayak yapanlar, kask takmayanlar ve alkollü halde kayak yapanların Kabahatler Kanunu'na göre cezalandırılacağı bildirildi.

Valilik genel emriyle Palandöken Kayak Merkezi'nin güvenliğinden sorumlu olan İl Jandarma Komutanlığı, günde yüzlerce yerli ve yabancının kayak yaptığı dağda, Jandarma Arama Kurtarmanın (JAK) ardından siber güvenliği de devreye soktu.

7 GÜN 24 SAAT TAKİP

Erzurum Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri, çığ tehlikesi olan bölgelerde kayak yaparak bunları sosyal medyalarından yayınlayanları tespit edebilmek için sanal dünyada siber devriyeye başladı. 7 gün 24 saat boyunca sanal dünyayı tarayan görevliler, kurallara aykırı kayak yapan ve bunları yayınlayanları tespit ederek savcılığa bildirip işlem yapılmasını da sağladı. Ocak 2025 itibarıyla sanal dünyadaki siber devriye sonunda Palandöken'de çığ tehlikesi olan ve yasak bölgede kayak yapan 37 kişi tek tek tespit edildi. Savcılığa bildirilen kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan kayakçılara kişi başı 2 bin 953 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Jandarma Muhabere Teğmen Gül Keleş, siber devriyenin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7/24 esasına göre dijital ortamda yapılan denetim ve izleme faaliyeti olduğunu bildirdi. Teğmen Keleş, devriyelerde olası siber suçların takibi ile suç içerikli paylaşımların ve zararlı internet içeriklerinin tespitinin de yapıldığını söyledi.

JAK, PİSTLERDE

Palandöken'de siber devriyenin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de sezon boyunca denetimlerini sürdürdü. Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Fatih Taş nezaretinde, kar motorlarıyla pistlerde devriye gezen JAK timleri, çığ tehlikesi olan bölgelerde kayak yapan ve kask takmayan kişileri belirledi. JAK timleri, uyarılara rağmen yasak bölgede kayak yapanlara Kabahatler Kanunu'na göre 2 bin 953 lira idari para cezası uyguladı.

Kayak merkezinde güvenli kayak için her türlü tedbiri alan JAK timleri, kayak yaparken yaralananları da sağlık merkezlerine ulaştırdı. 2 bin 250 rakımdaki karakolda konuşlandırılan timler, yaralanma ihbarına da kar motorlarıyla kısa sürede ulaştı. Palandöken'de sezon boyunca görev yapan JAK timleri, kayak yaparken yaralanan 721 kişiye müdahale edip, sağlık merkezine nakletti. Astsubay Taş, timlerin Palandöken Kayak Merkezi'nde spor yaralanmaları, mahsur kalma ve kaybolma olaylarına da müdahale ettiğini, doğal ve insan kaynaklı afetlerde de arama ve kurtarma görevini yerine getirdiklerini ifade etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Güvenlik, Jandarma, Güncel, Hukuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palandöken'de Siber Devriye ile Güvenli Kayak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu
Fiyatı 80 TL’den 360 TL’ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak Fiyatı 80 TL'den 360 TL'ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak
Önder’siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı Tedavi görüyor Önder'siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı! Tedavi görüyor
30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde 30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde
Ziraat Türkiye Kupası’nın hakemleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti
Ege’de korkulu bekleyiş Meşhur ada her an su altında kalabilir Ege'de korkulu bekleyiş! Meşhur ada her an su altında kalabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa Francis için taziye mesajı Gazze vurgusu dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti
Arda Turan’dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri Arda Turan'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri
Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi

10:46 Damacanaya 4 ayda 3 zam Bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruş oldu Damacanaya 4 ayda 3 zam! Bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruş oldu
10:24 Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
10:23 Vatikan, Papa Francis’in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı
10:17 Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor Primlerin 3’te birini devlet ödeyecek Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek
10:17 Dilan ve Engin Polat’ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar
15:47 Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
15:18 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu
15:18 Seçil Erzan davasında yeni gelişme Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi
15:11 Askere giden Mert Ramazan Demir’in son hali ortaya çıktı Askere giden Mert Ramazan Demir'in son hali ortaya çıktı
14:56 Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi Kan donduran anlar kamerada Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi! Kan donduran anlar kamerada
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 11:15:29. #7.13#
SON DAKİKA: Palandöken'de Siber Devriye ile Güvenli Kayak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement