Palandöken'de Yeni Yıla Havai Fişek ve Meşaleli Kayak Gösterisiyle Giriş - Son Dakika
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Palandöken'de Yeni Yıla Havai Fişek ve Meşaleli Kayak Gösterisiyle Giriş

Palandöken\'de Yeni Yıla Havai Fişek ve Meşaleli Kayak Gösterisiyle Giriş

Kış turizminin öne çıkan merkezi Palandöken, yeni yıl kutlamaları için tatilcilerle dolup taştı. Sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında, meşaleli kayak gösterisi ve havai fişekler eşliğinde yeni yıla coşkulu bir şekilde girildi.

01.01.2025 02:01  Güncelleme: 02:02
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KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Palandöken'i tercih eden tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü soğukta, gökyüzünü aydınlatan havai fişek eşliğinde düzenlenen meşaleli kayak gösterisini izleyerek yeni yıla girdi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Gün boyu kayak yapıp akşam saatlerinde de otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli gece kayak etkinliğinin ardından havai fişek gösterisini izledi. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve az sayıda yabancı turistin tercih ettiği Palandöken'de eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Davetliler düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi. Otellerde gecenin ilerleyen saatlerinde ise davetlilere dondurmalı pasta ve çorba ikramında bulunuldu.

Yeni yıla coşkuyla giren tatilciler, barış dileklerinde bulundu. Erzurum'a ailesi ile İzmir'den gelen Selen Deniz, "Güne kayak yaparak başladık. Sonra balo salonunda canlı müzik eşliğinde yemek yiyip tam gece yarısı havai fişek gösteri altında zirveden meşalelerle inen kayakçıları izledik. Yeni yıla mutlu girdik, umarız hep böyle devam eder. Herkese barış içinde iyi seneler diliyorum" diye konuştu.

FOTOĞRALI

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Palandöken'de Yeni Yıla Havai Fişek ve Meşaleli Kayak Gösterisiyle Giriş - Son Dakika

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