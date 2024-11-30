Pamukova\'da Traktörlere Reflektör Uyarısı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çiftçilere traktörlerine reflektör takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Pamukova Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Pamukova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından Gökgöz Mahallesi'nde "Reflektör Tak Görünür Ol" sloganıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda çiftçilere bilgilendirme broşürleri dağıtan jandarma ekipleri, traktör kazalarının ölümcül risk taşıdığının unutulmaması gerektiğini anlattı.

Traktör kazalarında ölüm riskini azaltabilecek tedbirlere değinen ekipler, çiftçilere traktörlerine reflektör takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Daha sonra Kaymakam Gürsel Temurci, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Göksu, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Pamukova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mesut Kiraz ile jandarma ekipleri, traktörlerin römorklarına reflektör taktı.

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