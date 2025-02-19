Panama, ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmenlere Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Panama, ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmenlere Ev Sahipliği Yapıyor

ABD'den sınır dışı edilen 300 düzensiz göçmen, Panama'da otelde tutuluyor. Dönüş süreçleri devam ediyor.

19.02.2025 11:49
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PANAMA ABD'den sınır dışı edilen yaklaşık 300 düzensiz göçmenin ülkelerine dönüş işlemleri başlatılana kadar Panama'da bir otelde tutulduğu belirtildi.

Yetkililer, Panama'nın, ABD'den sınır dışı edilen ancak ülkelerine direkt gönderilemeyen düzensiz göçmenler için "köprü ülke" durumunda olduğunu bildirdi.

Çoğunluğu İran, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Nepal, Sri Lanka ve Çin gibi Asya ülkelerinden olan yaklaşık 300 düzensiz göçmenin ABD'den sınır dışı edildiğini ve ülkelerine dönüş süreçleri başlatılana dek Panama'da bir otelde tutulduğunu kaydeden yetkililer, konaklamayla ilgili tüm masrafın ABD tarafından karşılandığını aktardı.

Panama Kamu Güvenliği Bakanı Frank Abrego, sınır dışı edilen 299 kişiden 171'inin ülkelerine dönmeye gönüllü olduğunu, dönmeyi kabul etmeyenlerin ise geçici olarak ülkenin Darien eyaletindeki bir tesiste tutulacaklarını söyledi.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, göçmenlerin dönüş işlemlerinin Darien eyaletine bağlı Meteti kasabasında çözülmesi için ABD'ye teklif sunduğunu duyurmuştu.

Mulino, "Sanırım böyle olacak. Panama'yı bir geçiş noktası olarak kullanacağız ve oradan transferler gerçekleştirilecek. Dürüst olmak gerekirse bu, bizim için gayet uygun bir çözüm. ABD tüm masrafları karşılayarak süreci sorunsuz şekilde yönetebilir. Panama bu işe 1 dolar bile yatırmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Panama, ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmenlere Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

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