Panama'da 27 kişiyi yaralayan depremin ardından Tocumen'de uçuşlar durduruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Panama'da 27 kişiyi yaralayan depremin ardından Tocumen'de uçuşlar durduruluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Panama\'da 27 kişiyi yaralayan depremin ardından Tocumen\'de uçuşlar durduruluyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panama City'nin doğusundaki Tocumen Havalimanı, her artçı sarsıntının ardından pist ve tesis denetimleri için kalkış ve inişleri geçici durduruyor. Cuma günkü depremde 27 kişi yaralanırken havalimanı ek gecikmeler yaşanabileceği uyarısı yaptı.

PANAMA CİTY, 11 Ekim (Xinhua) -- Panama'nın Tocumen Uluslararası Havalimanı şiddetli depremin ardından yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Ülkenin başkenti Panama City'nin doğusunda bulunan havalimanından cumartesi günü yapılan açıklamada, pistlerin, taksi yollarının, apronların ve diğer havalimanı tesislerinin denetlenebilmesi için her artçı sarsıntının ardından kalkış ve inişlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, havalimanı personelinin güvenlik denetimlerini aralıksız sürdürdüğü ifade edilirken, incelemelerin tamamlanıp güvenlik koşullarının doğrulanmasının ardından uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.

Havalimanı yetkilileri, uçuşları yeniden planlamak için havayolu şirketleriyle koordinasyon halinde olduklarını belirterek, ek gecikmeler ve uçuş programında değişiklikler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada yolculardan sakin kalmaları, havalimanı personelinin talimatlarına uymaları ve uçuş güncellemeleri için havayolu şirketlerini takip etmeleri istendi.

Panama Ulusal Sivil Koruma Sistemi'ne göre cuma günü meydana gelen şiddetli depremde 27 kişi yaralandı, evler, kamu binaları, ticari işletmeler, kiliseler ve yollar hasar gördü.

Kaynak: Xinhua
Doğal AfetlerGüvenlikPanamaGüncelUlaşımDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
10:33
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Kamyonete tutunup ilerlediler
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
10:07
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
09:35
7.7’lik depremle sarsılan Panama’da Ulusal Acil Durum ilan edildi
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 12:06:23. #7.13#
SON DAKİKA: Panama'da 27 kişiyi yaralayan depremin ardından Tocumen'de uçuşlar durduruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei