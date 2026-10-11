Panama\'da 27 kişiyi yaralayan depremin ardından Tocumen\'de uçuşlar durduruluyor

PANAMA CİTY, 11 Ekim (Xinhua) -- Panama'nın Tocumen Uluslararası Havalimanı şiddetli depremin ardından yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Ülkenin başkenti Panama City'nin doğusunda bulunan havalimanından cumartesi günü yapılan açıklamada, pistlerin, taksi yollarının, apronların ve diğer havalimanı tesislerinin denetlenebilmesi için her artçı sarsıntının ardından kalkış ve inişlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, havalimanı personelinin güvenlik denetimlerini aralıksız sürdürdüğü ifade edilirken, incelemelerin tamamlanıp güvenlik koşullarının doğrulanmasının ardından uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.

Havalimanı yetkilileri, uçuşları yeniden planlamak için havayolu şirketleriyle koordinasyon halinde olduklarını belirterek, ek gecikmeler ve uçuş programında değişiklikler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada yolculardan sakin kalmaları, havalimanı personelinin talimatlarına uymaları ve uçuş güncellemeleri için havayolu şirketlerini takip etmeleri istendi.

Panama Ulusal Sivil Koruma Sistemi'ne göre cuma günü meydana gelen şiddetli depremde 27 kişi yaralandı, evler, kamu binaları, ticari işletmeler, kiliseler ve yollar hasar gördü.