Orta Amerika ülkesi Panama'nın batısında şiddetli yağışların neden olduğu seller sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.
Ulusal Sivil Koruma Sistemi'nden (Sinaproc) yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Chiriqui, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera ve Los Santos kentlerinde şiddetli yağışların etkili olduğu bildirildi.
Açıklamada, sellerde şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu ifade edildi.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenler arasında bir polisin de olduğu bilgisi paylaşıldı.
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.
Panama Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların devam edeceği açıklandı ve vatandaşlardan dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Panama'da Sel: 4 Ölü, 2 Kayıp - Son Dakika
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