Panda İkilisi Viyana'ya Geldi - Son Dakika
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Panda İkilisi Viyana'ya Geldi

İki dev panda, Viyana Havalimanı'na ulaştı, 10 yıl Schoenbrunn Hayvanat Bahçesi'nde kalacak.

24.04.2025 16:19
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VİYANA, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'den yola çıkan dev pandalar Avusturya'daki Viyana Havalimanı'na ulaştı, 23 Nisan 2025.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden Avusturya'ya doğru yola çıkan iki dev panda çarşamba günü Viyana Havalimanı'na ulaştı. Pandalar iki ülke arasında devam eden koruma ve araştırma programı kapsamında önümüzdeki 10 yılı Viyana'daki Schoenbrunn Hayvanat Bahçesi'nde geçirecek.

2020 yılında doğan He Feng adındaki erkek panda enerjik, Lan Yun adındaki dişi panda ise nazik olarak tanımlanıyor. Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'ne göre isimleri, lotus çiçeğinin tazeliğine ve orkidenin kokusuna atıfta bulunuyor. (Fotoğraf: Du Yi/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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