Papa Francis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Papa Francis Hayatını Kaybetti

Papa Francis'in vefatının ardından dünya liderleri taziye mesajları paylaştı. Yas süreci başladı.

21.04.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderlerinden taziye mesajları geliyor. Papa için taziye mesajı paylaşan liderlerin çoğu, Papa'nın siyasi çevrelerde sesi duyulmayanlar adına konuşma konusunda duruşunu, küresel barış ve diyalog çağrılarını övdü.

Katolik Kilisesi, bu sabah Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından yas ve geçiş sürecine girdi. 88 yaşındaki Papa, Vatikan saatiyle sabah 07.35'te Vatikan'daki ikameti Casa Santa Marta'da hayata gözlerini yumdu. Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderlerinden taziye mesajları geliyor.

İtalya Başbakanı Meloni: Papa Francis Baba'nın evine döndü.

İtalya Başbakanı Georgia Meloni, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştığı taziye mesajında, "Papa Francis Baba'nın evine döndü. Bu haber bizleri derinden üzüyor, çünkü büyük bir insanı ve büyük bir ruhani lideri kaybettik. Onun dostluğundan, öğütlerinden ve en zorlu, en acılı anlarda bile eksilmeyen öğretilerinden faydalanma ayrıcalığına sahip oldum. Çile Yolu (Via Crucis) üzerine yaptığı meditasyonlarda, Papa bize armağanın gücünü hatırlattı; her şeyi yeniden yeşerten, insan gözüyle uzlaştırılamaz olanı bile uzlaştırabilecek kudrette bir armağan... Ve dünyaya, bir kez daha, yön değiştirmenin cesaretini göstermesi çağrısında bulundu; 'yok eden değil, yetiştiren, onaran, koruyan' bir yolu izlememizi istedi. Biz de bu yolda yürüyeceğiz: barışın yolunu aramak, ortak iyiliği gözetmek ve daha adil, daha eşit bir toplum inşa etmek için. Onun öğretisi ve mirası kaybolmayacak. Kutsal Baba'ya kalbimiz hüzünle dolu şekilde veda ediyoruz; ama biliyoruz ki artık Rabbin huzurunda, barış içindedir" ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Dün onu görmekten mutluydum

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Vatikan'da Papa ile görüşmesinden bir gün sonra gelen ölüm haberi üzerine X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla taziyelerini iletti. Vance "Papa Francis'in vefat haberini az önce öğrendim. Onu seven dünya çapındaki milyonlarca Hristiyanın acısını yürekten paylaşıyorum. Dün onu görmekten mutluydum, gerçi açıkça çok hastaydı. Ama onu her zaman, COVID'in ilk günlerinde yaptığı vaazla hatırlayacağım. Gerçekten çok güzeldi. Tanrı ruhuna rahmet eylesin" dedi.

Beyaz Saray: Huzur içinde yat, Papa Francis

Beyaz Saray, Papa Francis'in ölümüne ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Sosyal medyada paylaşılan mesajda, "Huzur içinde yat, Papa Francis" ifadeleri yer aldı. Paylaşımda iki fotoğraf yer aldı; fotoğrafların ilkinde ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın Papa ile buluşmasından bir kare ve diğerinde de Başkan Yardımcısı Vance'in Papa ile ayrı bir buluşmasından bir kareye yer verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kilise'nin en yoksullara neşe ve umut taşımasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa Francis'in " Buenos Aires'ten Roma'ya, Papa Francis Kilise'nin en yoksullara neşe ve umut taşımasını istedi" dedi. Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada düşüncelerinin yas tutan dünya çapındaki Katoliklerle birlikte olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği: Alçakgönüllülüğü ve sevgisiyle yalnızca Katolik Kilisesi'ni değil, milyonlarca insanı etkiledi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise X hasabında yaptığı paylaşımda Papa için "alçakgönüllülüğü ve sevgisiyle yalnızca Katolik Kilisesi'ni değil, milyonlarca insanı etkiledi" dedi.

Avrupa Birliği'nin Dış Politika Şefi Kaja Kallas, kısa süre önce Papa ile bir araya geldiğini belirterek onun "en kırılgan olanları koruma ve insan onurunu savunma konusundaki güçlü liderliğinin" altını çizdi.

Kral III. Charles: Yorulmak bilmeyen bağlılığı hatırlanacak

İngiltere Kralı III. Charles, Papa Francis'i "Merhameti, Kilise'nin birliğine olan hassasiyeti ve inanç sahibi tüm insanlar için ortak davalara yönelik yorulmak bilmeyen bağlılığının hatırlanacağı" ifadeleri ile övdü. Buckingham Sarayı tarafından yayımlanan açıklamada, aynı zamanda İngiltere Kilisesi'nin lideri olan Kral, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Papa'nın ölüm haberini "büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini" belirtti. Kral ve Kraliçe, bu ayın başlarında Vatikan'da Papa Francis ile bir araya gelmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Uluslararası, Papa Francis, Politika, Güncel, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa Francis Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
Elazığ’da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
Üniversiteli Havva’dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi
Fenerbahçe’nin ilk 11’ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti!
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı

15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
13:59 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
22:13 Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
21:46 İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 16:42:56. #7.13#
SON DAKİKA: Papa Francis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement