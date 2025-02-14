Papa Franciscus Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Papa Franciscus Hastaneye Kaldırıldı

Papa Franciscus, bronşit tedavisi için Gemelli Hastanesi'ne yatırıldı; durumu stabil.

14.02.2025 22:46
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bir süredir yaşadığı bronşit rahatsızlığı sebebiyle Roma'da Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus, bu sabahki kabullerinin ardından gerekli bazı tetkikler ve bronşit tedavisinin hastanede sürdürülmesi için Gemelli Hastanesi'ne yatırıldı." ifadesi kullanıldı.

İtalyan ANSA ajansı, Papa Franciscus'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, Katoliklerin ruhani liderinin hastanedeki tedavisinin 5 gün sürebileceği belirtildi.

Vatikan Basın Ofisinden akşam saatlerinde yapılan açıklamada da "Son günlerde bronşit rahatsızlığının giderek kötüleşmesi sebebiyle Papa'ya gerekli tetkikler yapıldı ve hastanede ilaç tedavisine başlandı. İlk tetkiklerin sonucunda solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği belirlendi. Klinik durumu stabil, ateşinde hafif değişiklikler görülmektedir." denildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni de Vatikan'a akredite gazetecilere yaptığı açıklamada, Papa'nın sakin ve iyi olduğunu, gazeteleri okuduğunu kaydetti.

Ay başından bu yana bronşit rahatsızlığı olan Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte bronşit rahatsızlığı yaşadığını ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşmalarını kendi yapamamış ve yardımcılarının okumasını istemişti.

Papa, son olarak 2023'te, biri nefes darlığı şikayeti, diğeri karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa Franciscus Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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