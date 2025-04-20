Papa Franciscus ve Vance Kısa Görüştü - Son Dakika
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Papa Franciscus ve Vance Kısa Görüştü

Papa, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile Paskalya dolayısıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

20.04.2025 15:23
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile kısa bir görüşme yaptığı bildirildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan kısa açıklamada, Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 11.30 sularında Vatikan'da konutu olarak kullandığı Santa Marta'da, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, birkaç dakika süren görüşmede, Papa ve Vance'ın, Paskalya Yortusu dolayısıyla birbirlerinin bayramlarını kutladığı ifade edildi.

Vance'ın ziyareti, Papa'nın Vatikan'da Paskalya ayini devam ederken, halkı selamlamak üzere konutundan çıkış yapacağı sırada gerçekleşti.

Papa'nın, Vance ile görüşüp görüşmeyeceği merak konusu idi

Paskalya tatilini geçirmek üzere 18 Nisan'da ailesiyle beraber Roma'ya gelen Vance, cuma günü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dün de Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile resmi görüşmeler yapmıştı.

Vance-Parolin görüşmesine ilişkin Vatikan'dan yapılan açıklamada, Vatikan-ABD ilişkileri, uluslararası gelişmeler, göçmenler, mülteciler ve mahkumların üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Vance'ın bu seyahati sırasında, kısa süre önce çift taraflı zatürre geçiren ve halihazırda nekahet döneminde olan Katoliklerin ruhani lideri Papa tarafından kabul edilip edilmeyeceği, özellikle ABD ve Vatikan arasında bir süredir göç konusu üzerinde yaşanan gerginlik dolayısıyla merak konusu idi.

Papa, hastaneye kaldırılmadan kısa süre önce 11 Şubat'ta ABD'li piskoposlara gönderdiği mektubunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenleri sınır dışı etme planını sert şekilde eleştirmişti.

Katolikliği 2019 yılında seçmesiyle bilinen ABD Başkan Yardımcısı Vance ise 28 Şubat'ta Washington'da katıldığı Katoliklerin bir etkinliğinde, Papa'nın eleştirilerini kabul ettiğini ancak görüşlerini savunmaya devam edeceğini söylemişti.

Papa ve Trump'ın göç konusundaki görüşleri örtüşmüyor

ABD Başkanı Trump ve göç konusundaki hassasiyetiyle bilinen Papa Franciscus'un, Trump'ın ilk başkanlık döneminde de yine göç konusu üzerinden karşı karşıya geldiği anlar olmuştu.

İki lider, bu yılın başında iki ülke ilişkilerini de ilgilendiren atama kararlarıyla dikkati çekmişti.

Trump'ın ikinci başkanlık dönemine başlamadan az önce Papa Franciscus'a yönelik sert eleştirileriyle bilinen aşırı sağcı aktivist Brian Burch'u, Vatikan'a ABD Büyükelçisi olarak atayacağını duyurmasına, Vatikan da benzer bir karşılık vermişti.

Papa Franciscus, göçmen haklarını savunmasıyla tanınan Kardinal Robert Walter McElroy'u, Washington Başpiskoposu olarak atamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa Franciscus ve Vance Kısa Görüştü - Son Dakika

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