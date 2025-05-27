Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu

27.05.2025 09:49
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Papara'nın sahibi ve 12 kişi gözaltına alındı, TMSF kayyum olarak atandı.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirkete ise TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve 2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği ayrıca, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların, yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlendi.

MASAK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre Papara Elektronik Para A.Ş.'nin işlemleri, yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı anlaşıldı.

YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTLERİYLE ANLAŞMA SÜRECİNDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı; bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlendi. Bu meblağların, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı; ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, ayrıca tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu anlaşıldığı ve Papara isimli ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma süreci içerisinde olduğu değerlendirildi.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait, başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.

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2- İBB'YE YÖNELİK OPERASYONDA 25 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayşe GÜREL - Armağan GÖKMEN/ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen 4'ncü dalga operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden, aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un da bulunduğu 25 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın da aralarında yer aldığı 45 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın da ifadeleri alındı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından 36 şüpheli tutuklama talebiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da bulunduğu 25 kişi tutuklandı. 21 kişi ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Kayyum, Finans, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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